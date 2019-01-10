2019-01-10T09:10:03+03:00
Общество

Автоинспекторы проведут в Твери широкомасштабное мероприятие "Детское автокресло"

Водителей, которые нарушили ПДД, ждет наказание
Виктория ЖУКОВА
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Автоинспекторы проверят, как водители перевозят маленьких пассажировАвтоинспекторы проверят, как водители перевозят маленьких пассажировФото: Алексей ФОКИН
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В Твери пройдет профилактическое мероприятие «Детское кресло». Его основная цель – профилактика аварий с участием детей-пассажиров.

Сегодня, 10 января 2019 года, в утренние часы автоинспекторы будут проверять, как водители соблюдают правила дорожного движения. Походить мероприятие будет преимущественно рядом с учебными учреждениями.

- К сожалению, на сегодняшний день некоторые родители по-прежнему безответственно относятся к перевозке детей. Хотя штрафные санкции (штраф 3000 рублей) за данное нарушение, равны стоимости нового детского автомобильного кресла. Уважаемые родители, задумайтесь!, - призывает автомобилистов пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Напомним, что в новогодние праздники в четырех авариях пострадали дети. Травмы они получили, потому что ехали без специального удерживающего кресла.

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