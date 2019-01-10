Следователи СК проверяют гимназию в Тверской области, с крыши которой свисают сосульки

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:09:59+03:00

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Проблема сосулек вновь вернулась в Тверскую область. Следователи регионального СУ СК РФ ежедневно проверяют поступившую информацию об угрозе жизни и здоровью жителей из-за наледи.

Очередной остановкой специалистов стала гимназия № 5 в Конаково. Следователи СК проводят доследственную проверку по факту того, что с крыши учебного учреждения свисают сосульки, которые представляют опасность для жизни и здоровья учеников.

В пресс-службе ведомства сообщили, что уже был проведен внешний осмотр здания. В ходе проверки будут установлены конкретные лица, ответственные за своевременную очистку крыши от снега и наледи. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.