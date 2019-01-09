В ТСАХ убеждены, что проблемы с мусором в Твери возникли по вине подрядчиков, ранее отвечавших за его вывоз

9 Янв. 2019 2019-01-09T22:21:54+03:00

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Новый год в Тверской области начался с мусорной реформы. Ответственным за вывоз отходов (ТКО), а также состояние мест накопления, единственным региональным оператором стало - ООО "Тверьспецавтохозяйство" (ТСАХ).

Однако уже с 1 января, когда закон и вступил в силу, стало понятно, что в предложенной схеме что-то пошло не так: где-то исчезли контейнеры, где-то появились горы отходов,которые не убирали в течение нескольких дней.

Однако в пресс-службе правительства Тверской области комментируют, что вывоз мусора в Твери и области осуществляется в штатном режиме. А все возникшие проблемы по убеждению Павла Чурового. руководителя ТСАХ возникли не по их вине, а из-за тех, кто раньше вывозил из города мусор. А именно перебои возникали в связи с безответственной позицией ряда организаций, в частности ООО "Экосервис" и ООО "БиС", которые 31 декабря прекратив свою деятельность, забрали с площадок контейнеры, оставив отходы.

Также сообщается, что за 7 дней с 1 января в трех районах города – Центральном, Московском и Пролетарском было установлено 300 контейнеров силами «Чистый город» и «ТрансСервис». 9 января, установили еще 100, а до 14 января появится еще 200. Также в Заволжском районе ТСАХ установил 530 контейнеров, и до 15 января там появятся еще 100. Там, где контейнеров нет, установлены бункеры-накопители.

По вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО можно обращаться на телефон «горячей линии» 8-800-250-99-48.