2019-01-09T20:11:17+03:00
Общество

Трудовые заслуги представителей Тверской области отметили на федеральном уровне

С этим событием представителей Верхневолжья поздравил губернатор Игорь Руденя
Виктория ЖУКОВА
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Поздравляем!Поздравляем!Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Трудовые заслуги представителей Тверской области отметил Президент России Владимир Путин. Он подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов. А благодарностью Президента РФ была поощрена работник комплексного центра социального обслуживания населения Кашинского района Галина Саначина.

В областном правительстве рассказали, что Вениамин Селифанов занимают свою должность с 2014 года. Аппарат, управляющий всей деятельностью прокуратуры, располагается в Твери, а межрайонные прокуратуры – в 15 субъектах Российской Федерации, на тех территориях, по которых протекает Волга и ее притоки.

Галины Саначиной работает в социальной службе уже 26 лет. Она решает вопросы пенсионеров, ветеранов труда и инвалидов I и II групп. Также помогает в оплате коммунальных услуг, уборке, обеспечении продуктами и лекарствами, решении бытовых и других вопросов. Галина изучила инновационные формы социального обслуживания граждан, ежегодно проходит курс лекций по проверке необходимых для соцработника знаний.

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