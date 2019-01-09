Неподготовленные к зиме дома и 25 тысяч штрафа: наказан руководитель управляющей компании из Тверской области
- В ходе проверки установлено, что ООО «Жилищник» при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами в деревне Аввакумово не предприняты меры по подготовке многоквартирных жилых домов к эксплуатации в зимний период, на момент проведения проверки паспорта готовности многоквартирных домов, находящихся в управлении, к осенне-зимнему периоду 2018-2019 в администрацию Аввакумовского сельского поселения не представлены, - говорится в официальном сообщении Прокуратуры Тверской области.
По возбуждённому административному делу суд постановил оштрафовать виновное лицо - руководителя компании "Жилищник" - на 25 тысяч рублей.
Суд также постановил устранить все недоработки. На настоящий момент руководитель УК с поставленной задачей уже справился.