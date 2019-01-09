2019-01-09T19:51:54+03:00
Недвижимость

Неподготовленные к зиме дома и 25 тысяч штрафа: наказан руководитель управляющей компании из Тверской области

Деятельность управляющей организации из Аввакумово проверили прокуратура и жилищная инспекция
Виктория ТУШКОВА
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Суд наказал ООО "Жилищник" за недоработкиСуд наказал ООО "Жилищник" за недоработкиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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- В ходе проверки установлено, что ООО «Жилищник» при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами в деревне Аввакумово не предприняты меры по подготовке многоквартирных жилых домов к эксплуатации в зимний период, на момент проведения проверки паспорта готовности многоквартирных домов, находящихся в управлении, к осенне-зимнему периоду 2018-2019 в администрацию Аввакумовского сельского поселения не представлены, - говорится в официальном сообщении Прокуратуры Тверской области.

По возбуждённому административному делу суд постановил оштрафовать виновное лицо - руководителя компании "Жилищник" - на 25 тысяч рублей.

Суд также постановил устранить все недоработки. На настоящий момент руководитель УК с поставленной задачей уже справился.

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