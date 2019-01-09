2019-01-09T19:52:37+03:00
Общество

Самым распространённым фальсификатом на прилавках магазинов Тверской области в 2018 году была молочная продукция

Об этом сообщает Тверская межобластная ветеринарная лаборатория
Виктория ТУШКОВА
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Около миллиона исследований провела ТМВЛ в 2018 годуОколо миллиона исследований провела ТМВЛ в 2018 годуФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В 2018 году специалистами ведомства было проведено порядка миллиона исследований. Основное число установленных сотрудниками Тверской МВЛ несоответствий составили нарушения, связанные с фальсификацией молочных продуктов. В нарушение технологий и ГОСТов недобросоветсные производители вместо молочного жира использовали растительные стерины и различные заменители.

Согласно отчёту Тверской МВЛ о работе за год, не обошлось в 2018-м и без традиционных нарушений по микробиологии — это выявления в продуктах питания сальмонелл, листерий, бактерий группы кишечной палчки и прочее.

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