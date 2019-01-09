2019-01-09T18:59:13+03:00
Здоровье

Каждый восьмой раз скорую помощь в новогодние праздники вызывали впустую в Тверской области

Региональный Минздрав отчитался о статистике вызовов "скорой" за девять дней новогодних каникул
Виктория ТУШКОВА
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За новогодние каникулы поступило 9 474 обращенияЗа новогодние каникулы поступило 9 474 обращенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Скорую медицинскую помощь в каникулы в регионе оказывали 132 круглосуточные выездные бригады. За девять праздничных дней поступило 9 474 обращения от жителей региона. В стационары было доставлено 2 632 пациента. Были тяжёлые случаи: 126 - острых инфарктов, 166 - острых нарушений мозгового кровообращения.

На дорожно-транспортные происшествия бригады скорой медицинской помощи выезжали 22 раза.

-Не обошлось и без так называемых безрезультативных выездов, когда неправильно указан адрес, произошёл самоотказ до выезда бригады или отсутствовал пациент по месту вызова «скорой». Правда, по сравнению с первой декадой января 2018 года в этом году таких вызовов зарегистрировано на 720 меньше, тем не менее их по-прежнему немало – 1370, т.е. примерно каждый восьмой, - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Тверской области.

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