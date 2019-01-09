2019-01-09T18:37:11+03:00
Общество

Автопробег, посвящённый годовщине вывода войск из Афганистана, пройдет в Тверской области по двум маршрутам

15 февраля 2019 года 30 лет с момента вывода войск из Афганистана
Виктория ЖУКОВА
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Автопробег, посвящённый 30-летию вывода войск из Афганистана, пройдет в Тверской областиАвтопробег, посвящённый 30-летию вывода войск из Афганистана, пройдет в Тверской областиФото: Артём КАБАНКОВ
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Автопробег, посвящённый 30-летию вывода войск из Афганистана, пройдет в Тверской области с 1 по 4 февраля. Памятная дата будет отмечаться 15 февраля 2019 года.

Участие в нём примут ветераны боевых действий в горячих точках.

Стартует автопробег в Твери 1 февраля от памятника воинам-интернационалистам на площади Победы. После этого колонна из автомобилей отправиться по двум маршрутам. Поездка пройдет через Старицу, Зубцов, Ржев, Оленино, Нелидово, Белый, Жарковский, Западная Двина, Торопец, Андриаполь, Пено, Осташков, Селижарово, Кувшиново, Лихославль, Конаково, Кимры, Калязин, Кашин, Кесову Гору, Бежецк, Красный Холм, Максатиху, Вышний Волочёк и Торжок.

В каждом городе будут организованы торжественные митинги у памятников защитникам Отечества и воинам-интернационалистам

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