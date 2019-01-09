Свыше 200 работ прислали школьники из Твери на конкурс «Рождественский дар»

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:51:45+03:00

Участие в конкурсе приняли более 200 школьников из Твери Фото: Виктория ТУШКОВА

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В Твери вчера, 8 января состоялось награждение победителей конкурса декоративно-прикладного творчества «Рождественский дар». Мероприятие проходило в галерее живописи имени Зверькова. Итоги конкурса были подведены ранее, 25 декабря в Тверской епархиальной православной школе во имя святителя Тихона Задонского.

Участие в конкурсе приняли более 200 школьников из Твери. Их работы были представлены в номинациях: «Рождественский рисунок», «Рождественский сувенир» и «Рождественская открытка».

По информации областного правительства, победителями в разных возрастных группах в номинации «Рождественский сувенир» стали Егоров Руслан (школа №50), Бойков Михаил (школа имени святого Тихона Задонского), Жадяева Аполлинария (школа№ 30).

В номинации «Рождественская открытка» первые места заняли Мосолова Ксения (школа №30) и Чигирь Дарья (школа №40). Лучшими в номинации «Рождественский рисунок» были признаны Кальчугин Андрей (школа №45), Морозова Аксинья (школа №30) и Измайлова Асет (школа №40).

Главным призом для детей станет поездка в Сергиев Посад, в Музей игрушки.