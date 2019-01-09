2019-01-09T17:14:42+03:00
Общество

Город из Тверской области вошел в тренды-2019 года по мнению зарубежных СМИ

Американские журналисты обратили внимание на преображение Торжка
Виктория ЖУКОВА
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Торжок назван в качестве примера значимой тенденции «Необычный Ренессанс одного русского города»Торжок назван в качестве примера значимой тенденции «Необычный Ренессанс одного русского города»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Американское издание “Christian Science Monitor” опубликовало статью под названием «Семь глобальных трендов в 2019 году».

Семь журналистов назвали свои глобальные тренды наступившего года. Один из них выделил город из Тверской области в качестве примера значимой тенденции «Необычный Ренессанс одного русского города». Автор полгался на мнение основательницы туристического проекта «Экспедиции в Торжок» Татьяны Соколовой.

В минувшем году в Торжке было организовано более 30 познавательных экскурсий. А город на свое развитие получил более 8 миллионов рублей. Средства были направлены на оплату местных музейных программ, услуг фотографов, гидов, транспорта, кафе, гостиниц и спонсорских взносов.

В статью также вошли движение за права женщин в Китае, новая наркотическая революция в Мексике, введение налога на углерод в Канаде, а также фейковые новости в Африке и другое.

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