2019-01-09T16:38:11+03:00
Происшествия

Пять ударов по лицу полицейского обошлись жителю Тверской области в 275 тысяч рублей

Преступление мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения
Альберт БОЙКОВ
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Мужчина отделался денежным штрафом Фото: REUTERSМужчина отделался денежным штрафом Фото: REUTERS
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В Торопецком районе Тверской области вынесли наказание мужчине, который ударил полицейского. Установлено, что в апреле 2018 года пьяный обвиняемый приехал к инспектору дорожно-патрульной службы, и не менее пяти раз ударил его кулаком по лицу. Так мужчина решил отомстить за своего брата, который незадолго до этого был привлечен к административной ответственности.

Во время судебного заседания было установлено, что мужчина выплатил потерпевшему 200 тысяч рублей в качестве возмещения нанесенного морального вреда, а еще 15 тысяч рублей внес в благотворительной фонд помощи в ГБУ СРЦ для несовершеннолетних. Кроме того, вину он свою признал, и полностью в совершенном преступлении раскаялся.

Как сообщает прокуратура Тверской области, уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ возбужденное в отношении мужчины было прекращено. Ему придется выплатить штраф в размере 60 тысячи рублей.

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