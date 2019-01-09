Пять ударов по лицу полицейского обошлись жителю Тверской области в 275 тысяч рублей
В Торопецком районе Тверской области вынесли наказание мужчине, который ударил полицейского. Установлено, что в апреле 2018 года пьяный обвиняемый приехал к инспектору дорожно-патрульной службы, и не менее пяти раз ударил его кулаком по лицу. Так мужчина решил отомстить за своего брата, который незадолго до этого был привлечен к административной ответственности.
Во время судебного заседания было установлено, что мужчина выплатил потерпевшему 200 тысяч рублей в качестве возмещения нанесенного морального вреда, а еще 15 тысяч рублей внес в благотворительной фонд помощи в ГБУ СРЦ для несовершеннолетних. Кроме того, вину он свою признал, и полностью в совершенном преступлении раскаялся.
Как сообщает прокуратура Тверской области, уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ возбужденное в отношении мужчины было прекращено. Ему придется выплатить штраф в размере 60 тысячи рублей.