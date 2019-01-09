2019-01-09T16:21:53+03:00
Происшествия

Пикап после аварии вылетел на тротуар в Твери

Автомобиль едва не сбил пешеходов
Виктория ЖУКОВА
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В Твери сегодня, 9 января около 14:00 произошла авария на пересечении улицы Склизкова и проспекта Чайковского. Там столкнулись пикап марки “Nissan” и “Renault Logan”.

Водитель пикапа ехал в сторону площади Капошвара по проспекту Чайковского. Поворачивая на придомовую территорию, он не представил преимущество легковушке, которая ехала в сторону вокзала.

От удара пикап вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. В результате аварии травмы получила пассажирка “Nissan”. Подробности случившегося устанавливаются. Из-за аварии образовалась пробка в сторону вокзала.

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