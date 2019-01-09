Авторов Твери приглашают принять участие в вечере-конкурсе "Литературная зима"!
3 февраля в 15.00 в Славянском зале библиотеки имени Горького Твери состоится вечер в формате открытого микрофона "Литературная зима".
К участию приглашаются авторы, пишущие стихи и прозу.
- На вечере мы и читатели библиотеки с удовольствием послушаем ваши стихи и прозаические творения, а также произведения любимых авторов! Приходите и просто послушать выступления! - приглашают сотрудники библиотеки.
Как стать участником? Для этого необходимо записаться в библиотеку и заполнить заявку, отправив заполненную форму по адресу "ВКонтакте" или позвонив по телефону 34 - 38 - 00.
Лучший, по мнению зрителей, автор получит приз.
А поощрительный приз от библиотеки будет вручён участнику, который представит редкое произведение о зиме.