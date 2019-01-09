2019-01-09T16:30:14+03:00
Звезды

Авторов Твери приглашают принять участие в вечере-конкурсе "Литературная зима"!

Он пройдет в формате открытого микрофона
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Лучший, по мнению зрителей, автор получит приз. Фото: библиотека имени ГорькогоЛучший, по мнению зрителей, автор получит приз. Фото: библиотека имени Горького
Изменить размер текста:

3 февраля в 15.00 в Славянском зале библиотеки имени Горького Твери состоится вечер в формате открытого микрофона "Литературная зима".

К участию приглашаются авторы, пишущие стихи и прозу.

- На вечере мы и читатели библиотеки с удовольствием послушаем ваши стихи и прозаические творения, а также произведения любимых авторов! Приходите и просто послушать выступления! - приглашают сотрудники библиотеки.

Как стать участником? Для этого необходимо записаться в библиотеку и заполнить заявку, отправив заполненную форму по адресу "ВКонтакте" или позвонив по телефону 34 - 38 - 00.

Лучший, по мнению зрителей, автор получит приз.

А поощрительный приз от библиотеки будет вручён участнику, который представит редкое произведение о зиме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Город из Тверской области вошел в тренды-2019 года по мнению зарубежных СМИ
Пять ударов по лицу полицейского обошлись жителю Тверской области в 275 тысяч рублей
Пикап после аварии вылетел на тротуар в Твери
Свыше 1700 спасателей и 132 медицинские бригады работали в праздничные выходные в Тверской области
Гостья после застолья украла у хозяйки квартиры мобильный телефон в Твери
Окунуться в атмосферу Советского нового года приглашают в Твери
Следователи СК проверяют больницу в Твери, над входом в которую висят ледяные глыбы
Жители Тверской области в новогодние праздники редко обращались к врачам с ОРВИ
Таксист украл у пассажира дорогой мобильный телефон в Тверской области
Правоохранителя из Тверской области зарезали во время ссоры из-за ревности
Пьяный мужчина не справился с управлением и врезался в дерево в Тверской области
Найдена живой пропавшая почти месяц назад 16-летняя жительница Тверской области
Любителя пьяной езды из Твери суд отправил в колонию
В Твери полицейские нашли у иностранца более 230 граммов "тяжелых" наркотиков
Пьяный водитель стал виновником аварии в Твери, в которой пострадали четыре человека