2019-01-09T15:57:49+03:00
Общество

Свыше 1700 спасателей и 132 медицинские бригады работали в праздничные выходные в Тверской области

Подведены итоги новогодних и рождественских каникул
Виктория ЖУКОВА
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Региональная система РСЧС находиться в состоянии повышенной готовности до 20 января 2019 годаРегиональная система РСЧС находиться в состоянии повышенной готовности до 20 января 2019 годаФото: Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области подвели итоги новогодних и рождественских праздников. Эта тема стала основной на совещании с членами регионального правительства, которое 9 января провел губернатор Игорь Руденя.

В новогодние выходные в регионе было организовано более 2770 мероприятий в сфере культуры, на которых побывали свыше 242 тысяч человек. По сравнению с прошлогодним праздничным периодом значительно увеличилось число посетителей государственных учреждений культуры.

В областном правительстве также рассказали, что в праздничные дни были организованы выезды школьников на праздничные, спортивные и культурные событии.

Безопасность на проведение массовых мероприятий обеспечивали правоохранители. При этом региональная система РСЧС находиться в состоянии повышенной готовности до 20 января 2019 года. По информации Управления МЧС по Тверской области, контроль за обстановкой ведут более 1720 человек, привлечено свыше 480 единиц техники. Особое внимание уделено пожарной безопасности на социальных объектах.

Также в праздничные дни работали 132 бригады скорой медицинской помощи. Министерством социальной защиты Тверской области проведен обход более 1600 семей.

В период праздников были зафиксированы отдельные перебои в энергоснабжении и обеспечении теплом. Устранить все нарушения смогли за несколько часов.

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