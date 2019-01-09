2019-01-09T15:17:21+03:00
Происшествия

Гостья после застолья украла у хозяйки квартиры мобильный телефон в Твери

Злоумышленнице грозит до пяти лет колонии
Виктория ЖУКОВА
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Подозреваемая задержанаПодозреваемая задержанаФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери у 48-летней жительницы похитили мобильный телефон стоимостью более семи тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью к полицейским.

Следственно-оперативная группа установила, что в день происшествия потерпевшая распивала у себя дома алкоголь с незнакомкой. Когда хозяйка уснула, гостья похитила мобильный телефон, который лежал на столе, и покинула квартиру.

Полицейские опросили соседей и свидетелей произошедшего, а также изъяли следы рук предполагаемой преступницы.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой в краже. Ей оказалась безработная 36-летняя местная жительница, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Женщина созналась в содеянном и рассказала, что похищенный телефон она продала, а вырученные деньги потратила.

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