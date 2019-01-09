Следователи СК проверяют больницу в Твери, над входом в которую висят ледяные глыбы

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:37:38+03:00

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В Твери следователи СК проверяют информацию о возникшей угрозе жизни и здоровью посетителей больницы.

Вход в приемное отделение терапии ГБУЗ ГКБ № 1 имени Успенского в областном центре содержится в аварийном состоянии. Для людей с ограниченными возможностями не были созданы условия, а пандус не посыпали песчаной смесью. Также на водоотводящих коробах крыши больницы висят большие сосульки, которые создают угрозу жизни пациентов. Однако, при этом на двери данного здания присутствует знак, который указывает на доступную и безопасную среду.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что уже организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее следователи СК занялись домом №19 по улице Спартака, на крыше которого также висят опасные сосульки. При этом жильцам приходится ходить по тротуару прямо под этими ледяными глыбами.