Жители Тверской области в новогодние праздники редко обращались к врачам с ОРВИ
В Тверской области продолжается проведение мониторинга по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
На первой календарной неделе 2019 года по региону было выявлено 2,7 тысяч случаев заболевания инфекциями верхних и нижних дыхательных путей. Это количество ниже расчетного эпидемического порога и уровня заболеваемости предыдущей недели.
В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что по всем возрастным группам также не были превышены показания по эпидпорогам.
При этом сотрудники ведомства считают, что невысокий уровень заболеваемости ОРВИ связан с низкой обращаемостью населения в медицинские организации из-за праздничных выходных и каникул.
Ситуация остается на контроле Управления.