Жители Тверской области в новогодние праздники редко обращались к врачам с ОРВИ

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:04:33+03:00

Всего зарегистрировано 2,7 тысяч случаев заболеваний

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В Тверской области продолжается проведение мониторинга по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

На первой календарной неделе 2019 года по региону было выявлено 2,7 тысяч случаев заболевания инфекциями верхних и нижних дыхательных путей. Это количество ниже расчетного эпидемического порога и уровня заболеваемости предыдущей недели.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что по всем возрастным группам также не были превышены показания по эпидпорогам.

При этом сотрудники ведомства считают, что невысокий уровень заболеваемости ОРВИ связан с низкой обращаемостью населения в медицинские организации из-за праздничных выходных и каникул.

Ситуация остается на контроле Управления.