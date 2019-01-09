Таксист украл у пассажира дорогой мобильный телефон в Тверской области
К тверским полицейским обратился за помощью 20-летний парень. Житель Вышнего Волочка рассказал, что во время поездки в одном из городских такси у него пропал мобильный телефон, который стоил 25 000 рублей.
Стражи правопорядка опросили потерпевшего и составили описание похищенного имущества, а также обследовали места возможного сбыта краденого.
-В ходе оперативно-розыскных мероприятий телефон был найден и установлена личность подозреваемого, -сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Злоумышленником оказался 38-летний таксист. Мужчина рассказал, что забрал телефон, который пассажир забыл в салоне.
Полицейские вернули телефон владельцу. Возбуждено уголовное дело.