Таксист украл у пассажира дорогой мобильный телефон в Тверской области

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:34:27+03:00

Телефон оценили в 25 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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К тверским полицейским обратился за помощью 20-летний парень. Житель Вышнего Волочка рассказал, что во время поездки в одном из городских такси у него пропал мобильный телефон, который стоил 25 000 рублей.

Стражи правопорядка опросили потерпевшего и составили описание похищенного имущества, а также обследовали места возможного сбыта краденого.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий телефон был найден и установлена личность подозреваемого, -сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Злоумышленником оказался 38-летний таксист. Мужчина рассказал, что забрал телефон, который пассажир забыл в салоне.

Полицейские вернули телефон владельцу. Возбуждено уголовное дело.