Правоохранителя из Тверской области зарезали во время ссоры из-за ревности

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:00:19+03:00

Полицейский гостил у своей знакомой в Московской области

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Следователи СК расследуют уголовное дело об убийстве тверского полицейского. 9 января 2019 года около 05:00 мужчину обнаружили погибшим в одной из квартир в Подольске Московской области.

Предварительно установлено, что 36-летний потерпевший находился в гостях у знакомой, где распивал спиртные напитки вместе с ее соседом. Во время застолья мужчины поругались на почве ревности. Тогда подозреваемый взял нож и ударил своего противника в область шеи. От полученного ранения житель Тверской области скончался на месте, а злоумышленник скрылся.

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что место происшествия осмотрели сотрудники следственно-оперативной группы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Известно, что злоумышленник родом из Республики Чувашии. Ранее он был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.