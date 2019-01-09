Правоохранителя из Тверской области зарезали во время ссоры из-за ревности
Следователи СК расследуют уголовное дело об убийстве тверского полицейского. 9 января 2019 года около 05:00 мужчину обнаружили погибшим в одной из квартир в Подольске Московской области.
Предварительно установлено, что 36-летний потерпевший находился в гостях у знакомой, где распивал спиртные напитки вместе с ее соседом. Во время застолья мужчины поругались на почве ревности. Тогда подозреваемый взял нож и ударил своего противника в область шеи. От полученного ранения житель Тверской области скончался на месте, а злоумышленник скрылся.
В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что место происшествия осмотрели сотрудники следственно-оперативной группы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Известно, что злоумышленник родом из Республики Чувашии. Ранее он был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.