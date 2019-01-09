2019-01-09T12:28:31+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина не справился с управлением и врезался в дерево в Тверской области

Водитель получил травмы
Виктория ЖУКОВА
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Водитель не справился с управлением Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель не справился с управлением Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области пьяный 29-летний водитель не справился с управлением автомобиля “Шкода Октавия”. 8 января около 05:20 он ехал по 15 километру автодороги Вышней Волочек-Бежецк-Сонково Вышневолоцкого района.

Мужчине неправильно выбрал скорость для движения и не учел дорожные и метеорологические условия, а также не рассчитал боковой интервал. В результате автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

В пресс-службе УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

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