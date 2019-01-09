Найдена живой пропавшая почти месяц назад 16-летняя жительница Тверской области

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:01:50+03:00

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В Тверской области нашли пропавшую 16-летнюю девушка. Ее искали с 18 декабря прошлого года. В тот день девушка ушла из своего дома, который находится на улице Культурная в селе Козлово Спировского района, и обратно не вернулась.

К поискам девушки оперативно присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда “Сова”.

По информации поисковиков, девочку нашли живой. Это был не первый случай, когда подросток уходит из дома.

Напомним, что в новогодние праздники поступало несколько сообщений о пропавших детях. Большинство из них проводили время у своих знакомых и не выходили на связь с родными.