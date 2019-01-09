Любителя пьяной езды из Твери суд отправил в колонию

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:38:50+03:00

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В Твери прокуратура Пролетарского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины.

Было установлено, что житель Твери неоднократно садился за руль пьяным. Мужчина в 2016 году был осужден за нарушение ПДД. Ему было назначено 180 часов обязательных работ, машиной он не мог управлять два года.

Но в период отбывания наказания он вновь совершил аналогичное преступление и в июне 2017 года опять был осужден. Ему было назначено условное лишение свободы на одни год и четыре месяца, и лишение водительских прав на три года.

-После этого он вновь, будучи в состоянии опьянения, игнорируя наличие предусмотренного законодательством запрета на управление транспортными средствами в состоянии опьянения, наличие у него судимостей за совершение управления автомашиной в состоянии опьянения, 1 октября 2018 года вновь сел за руль автомашины, - сообщили в областной прокуратуре.

Мужчину задержали сотрудники УГИБДД УМВД России по Тверской области.

В результате мужчину отправили в колонию-поселение на полтора года. Водитель автомобили он не может три года. Приговор еще не вступил в законную силу.