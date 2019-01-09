В Твери полицейские нашли у иностранца более 230 граммов "тяжелых" наркотиков

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:08:30+03:00

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Полицейские задержали в Московском районе Твери 31-летнего жителя ближнего зарубежья, который пытался перевезти в своем автомобиле 232 грамма полусинтетического опиоидного наркотика. По данным силовиков злоумышленник планировал распространять запрещенное вещество без непостредственного контакта с зависимыми.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела. Если его вина будет доказана в судебном порядке, он может отправиться в тюрьму на срок до 20 лет. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.