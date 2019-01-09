2019-01-09T11:05:37+03:00
Происшествия

Пьяный водитель стал виновником аварии в Твери, в которой пострадали четыре человека

На Красинском мосту столкнулись две одинаковые иномарки
Виктория ЖУКОВА
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На Красинском мосту столкнулись две одинаковые иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской областиНа Красинском мосту столкнулись две одинаковые иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери столкнулись две одинаковые иномарки. Авария произошла 8 января в 22:45 на улице Красина в районе дома №40/38.

28-летний мужчина ехал на автомобиле “МАЗДА 6”. Он не выдержал безопасную дистанцию и “догнал” вторую “МАЗДУ”, которой управляла 33-летняя женщина.

По информации региональной Госавтоинспекции, в ходе медицинского освидетельствования 28-летнего водителя установлено состояние опьянения. Был составлен административный материал.

В результате столкновения травмы получили водитель и пассажиры второй “МАЗДЫ”. Женщина, которая управляла автомобилем отказалась от госпитализации. Ее пассажиров - 61-летнего мужчину (ехал на заднем сидении), 40-летнего мужчину и 14-летнюю девочку - доставили в больницу. Медики оказали им всю необходимую помощь, от госпитализации они также отказались.

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