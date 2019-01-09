Семилетняя девочка пострадала при столкновении двух легковушек в Тверской области
В Тверской области на 179 километре автодороги столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла 8 января около 15:30.
По информации региональной Госавтоинспекции, 20-летний парень ехал за рулем “Субару Легаси”. Выезжая на главную дорогу с второстепенной, он не уступил дорогу и врезался в “Киа CERATO”. Второй автомобиль двигался со стороны Санкт-Петербурга в Москву по крайней левой полосе. От удара “Киа” отбросило на разделительное металлическое ограждение.
Травмы в аварии получила семилетняя девочка из автомобиля “Киа”. Ребенок находилась на заднем сиденье справа в автокресле, ремнем безопасности была пристегнута. Девочку на “скорой” доставили в больницу. Медики осмотрели ее и отпустили домой.