Семилетняя девочка пострадала при столкновении двух легковушек в Тверской области

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:31:46+03:00

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В Тверской области на 179 километре автодороги столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла 8 января около 15:30.

По информации региональной Госавтоинспекции, 20-летний парень ехал за рулем “Субару Легаси”. Выезжая на главную дорогу с второстепенной, он не уступил дорогу и врезался в “Киа CERATO”. Второй автомобиль двигался со стороны Санкт-Петербурга в Москву по крайней левой полосе. От удара “Киа” отбросило на разделительное металлическое ограждение.

Травмы в аварии получила семилетняя девочка из автомобиля “Киа”. Ребенок находилась на заднем сиденье справа в автокресле, ремнем безопасности была пристегнута. Девочку на “скорой” доставили в больницу. Медики осмотрели ее и отпустили домой.