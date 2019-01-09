Полицейского из Тверской области убили в Подмосковье

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:41:18+03:00

Полицейский был в отпуске, он находился в гостях у своих знакомых Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Полицейский из Тверской области погиб во время бытового конфликта в Подольске. Трагедия произошла 9 января около 3:50. От полученных ножовых ранений он скончался на месте происшествия. Убийца сбежал, но был объявлен в розыск. Информация о случившемся поступила в дежурную часть местного отдела полиции.

36-летний погибший был действующим сотрудником полиции Тверской области, работал старшим дознавателем Весьегонского отдела.

В пресс-службе регионального УМВД России уточнили, что полицейский был в отпуске, он находился в гостях у своих знакомых.

Погибший был разведен, у него остались двое детей.