Полицейского из Тверской области убили в Подмосковье
На мужчину напали с ножом
Полицейский был в отпуске, он находился в гостях у своих знакомыхФото: Кирилл ЧАЩИН
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Полицейский из Тверской области погиб во время бытового конфликта в Подольске. Трагедия произошла 9 января около 3:50. От полученных ножовых ранений он скончался на месте происшествия. Убийца сбежал, но был объявлен в розыск. Информация о случившемся поступила в дежурную часть местного отдела полиции.
36-летний погибший был действующим сотрудником полиции Тверской области, работал старшим дознавателем Весьегонского отдела.
В пресс-службе регионального УМВД России уточнили, что полицейский был в отпуске, он находился в гостях у своих знакомых.
Погибший был разведен, у него остались двое детей.