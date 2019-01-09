2019-01-09T09:53:26+03:00
Происшествия

Велосипедистка попала под колеса автомобиля в Тверской области

Женщина получила серьезные травмы
Альберт БОЙКОВ
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Авария произошла на встречной полосе Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиАвария произошла на встречной полосе Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 8 января, в Красном холме Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжелые травмы получила 61-летняя велосипедистка. По сведениям полицейских, авария случилась улице Железнодорожной в районе дома №11, когда на часах было около 21:37.

Установлено, что велосипедистка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Chery A15", за рулем которого находился 43-летний мужчина.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая была доставлена с тяжелыми травмами в больницу.

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