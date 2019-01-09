Более 11 тысяч кубометров снега вывезли из Твери

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:09:45+03:00

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В Твери сотрудники муниципального предприятия "ЖЭК" продолжают работу по уборке снега с улично-дорожной сети в круглосуточном режиме. С начала 2019 года на территорию города ежедневно выходит от 30 до 40 единиц снегоуборочной техники.

Тверь расчищают комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, "Чистики", автогрейдеры, а также дворники.

По информации администрации Твери, вывоз снега с улиц производят ночью, по мере необходимости. Занимаются этим до 40 машин в смену - лаповые и фронтальные погрузчики и самосвалы. С начала зимнего сезона на специализированные полигоны в Боровлёво и на улице Паши Савельевой вывезено уже около 11 тысяч кубометров снега.

Напомним, что информация о погодных условиях постоянно отслеживается, поэтому техника заранее подготавливается к выходу на линию.