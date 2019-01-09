2019-01-09T09:33:26+03:00
Общество

Проезд на электричках в Тверской области подорожал

Цены поднялись 1 января
Виктория ЖУКОВА
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"Ласточка" подорожала на 15 рублей"Ласточка" подорожала на 15 рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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С текущего года повысилась стоимость проезда в электричках, которые следует из Тверской области в Москву. Связано это с индексацией тарифов на проезд в пригородных поездах в столице.

Уже с 1 января стандартный билет из Москвы до Твери (и в обратную сторону) на обычную электричку можно купить за 403 рубля (раньше он стоит 392 рублей). «Ласточка» обойдется пассажирам в 535 рублей (было 520 рублей). До Конаково теперь можно доехать за 329 или 470 рублей, в зависимости от электропоезда.

Также в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что изменилась и стоимость перевозки ручной клади и велосипедов. При поездке до 100 км за ручную кладь нужно заплатить 60 рублей, больше 100 км – 120 рублей. Перевозка велосипеда на расстояние до 100 км теперь стоит 30 рублей, на дальние расстояния – 60 рублей.

Напомним, ранее цены поднимались в августе прошлого года.

Жители Тверской области в шоке Фото: Виктория ЖУКОВА

Жители Тверской области в шокеФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

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