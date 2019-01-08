16-летнюю Веронику Богданову продолжают разыскивать в Тверской области
Девушка пропала почти месяц назад
До сих пор неизвестно, где находится девушка. Фото: ВПСО "Сова"
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16-летняя Вероника Богданова из села Козлово Спировского района Тверской области пропала почти месяц назад.
18 декабря девушка ушла из дома, расположенного по улице Культурная 13, и не вернулась. Об этом информирует поисково-спасательный отряд «Сова».
Все это время местонахождение девушки остается неизвестным.
Приметы Вероники - рост 155 сантиметров, плотного телосложения, волосы тёмные до плеч (однако, могла перекраситьсяих в светлый цвет), глаза карие. .
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-910-937-38-50 или 102.