2019-01-08T22:01:20+03:00
Общество

16-летнюю Веронику Богданову продолжают разыскивать в Тверской области

Девушка пропала почти месяц назад
Ирина ТАРАСОВА
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До сих пор неизвестно, где находится девушка. Фото: ВПСО "Сова"До сих пор неизвестно, где находится девушка. Фото: ВПСО "Сова"
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16-летняя Вероника Богданова из села Козлово Спировского района Тверской области пропала почти месяц назад.

18 декабря девушка ушла из дома, расположенного по улице Культурная 13, и не вернулась. Об этом информирует поисково-спасательный отряд «Сова».

Все это время местонахождение девушки остается неизвестным.

Приметы Вероники - рост 155 сантиметров, плотного телосложения, волосы тёмные до плеч (однако, могла перекраситьсяих в светлый цвет), глаза карие. .

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-910-937-38-50 или 102.

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