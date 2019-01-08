На концерте группы "Dragon Fly" в Твери научат шотландским танцам

8 Янв. 2019 2019-01-08T21:39:27+03:00

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20 января в Твери пройдет концерт группы "Dragon Fly".

На этот раз известный тверским поклонникам коллектив будет радовать всех шотландской и ирландской народной музыкой.

Но и это не все. Для пущего веселья и бодрости на концерт приедет из Санкт-Петербурга Ирина Кликунова, руководитель школы Шотландских танцев "St. Andrews". Гостья покажет мастер-класс по самым отборным народным танцам Шотландии.

- Танцы зажигательные, красивые как кельтские узоры, и в то же время простые, что их смогут осилить даже абсолютные новички! - приглашают всех на концерт и вечерку музыканты.

Состав "Dragon Fly" в этот раз:

- Татьяна Васильева - цимбалы, вистлы, флейта

- Катерина Шидловская - скрипка

- Эдуард Крылаев - ирландский боуран, гитара

Клуб BIG BEN

Тверь, ул. Брагина, д.2.

Начало в 18.30.