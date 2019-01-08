На концерте группы "Dragon Fly" в Твери научат шотландским танцам
20 января в Твери пройдет концерт группы "Dragon Fly".
На этот раз известный тверским поклонникам коллектив будет радовать всех шотландской и ирландской народной музыкой.
Но и это не все. Для пущего веселья и бодрости на концерт приедет из Санкт-Петербурга Ирина Кликунова, руководитель школы Шотландских танцев "St. Andrews". Гостья покажет мастер-класс по самым отборным народным танцам Шотландии.
- Танцы зажигательные, красивые как кельтские узоры, и в то же время простые, что их смогут осилить даже абсолютные новички! - приглашают всех на концерт и вечерку музыканты.
Состав "Dragon Fly" в этот раз:
- Татьяна Васильева - цимбалы, вистлы, флейта
- Катерина Шидловская - скрипка
- Эдуард Крылаев - ирландский боуран, гитара
Клуб BIG BEN
Тверь, ул. Брагина, д.2.
Начало в 18.30.