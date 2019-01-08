В администрации Твери комментируют, что забор, перегородивший дорогу в районе поселка Красное знамя, проверят специалисты

8 Янв. 2019 2019-01-08T21:22:58+03:00

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8 января в администрации города Твери прокомментировали ситуацию по поводу нового забора, который перегородил путь к остановке общественного траспорта на улице Паши Савельевой (в районе поселка Красное знамя). Если раньше местные жители могли беспрепятственно уехать в любую точку городу, то теперь им приходится либо перелезать через ограждение, либо идти несколько сотен метров до остановки находящейся рядом с "Центросвармашем".

- Ограждение установлено силами предприятия "Центросвармаш" перед Новогодними праздниками, - уточняют в администрации города. - Сотрудники департамента благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта 9 января выедут на место для изучения ситуации и принятия дальнейших решений.

Нужно отметить, что на территории, где установлено ограждение, пешеходный переход не предусмотрен - он находится на незначительном удалении от данного участка. До установки ограждения пешеходы переходили дорогу в неположенном месте, подвергая опасности свои жизни и здоровье.