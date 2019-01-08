Мастер-класс по вязанию носков пройдет в Твери

8 Янв. 2019 2019-01-08T21:02:35+03:00

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9 января, в среду, кружок рукоделия Православного молодёжного клуба "Ирини" приглашает на мастер-класс по вязанию носков.

Желающие смогут оставить пожертвование для проведения Благотворительной ярмарки "НАДЕЖДА".

Помимо мастер-класа на кружке можно научиться вязать спицами или крючком (или же совершенствоваться в этом искусстве), своими руками создавая вещи от самых простых до самых сложных

. - Мы рады видеть не только новичков, но и профессионалов, - приглашают организаторы. - У нас вы можете подарить частичку своего тепла, связав вместе с нами носочки, шапочки, кофточки и пледики для недоношенных малышей из перинатального центра. Показать, каким видом рукоделия любите заниматься вы и поделиться с нами своим опытом и секретами: вышивка, вязание, плетение, шитьё - нам интересно всё!

Адрес: ул.Софьи Перовской, д.11/30.

Начало в 18:15.