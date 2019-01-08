2019-01-08T21:02:35+03:00
Общество

Мастер-класс по вязанию носков пройдет в Твери

Приглашают всех
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вход на мастер-класс свободныйВход на мастер-класс свободный
Изменить размер текста:

9 января, в среду, кружок рукоделия Православного молодёжного клуба "Ирини" приглашает на мастер-класс по вязанию носков.

Желающие смогут оставить пожертвование для проведения Благотворительной ярмарки "НАДЕЖДА".

Помимо мастер-класа на кружке можно научиться вязать спицами или крючком (или же совершенствоваться в этом искусстве), своими руками создавая вещи от самых простых до самых сложных

. - Мы рады видеть не только новичков, но и профессионалов, - приглашают организаторы. - У нас вы можете подарить частичку своего тепла, связав вместе с нами носочки, шапочки, кофточки и пледики для недоношенных малышей из перинатального центра. Показать, каким видом рукоделия любите заниматься вы и поделиться с нами своим опытом и секретами: вышивка, вязание, плетение, шитьё - нам интересно всё!

Адрес: ул.Софьи Перовской, д.11/30.

Начало в 18:15.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На концерте группы "Dragon Fly" в Твери научат шотландским танцам
В администрации Твери комментируют, что забор, перегородивший дорогу в районе поселка Красное знамя, проверят специалисты
Конопоказ и обсуждение фильма Кристиана Кариона «Счастливого Рождества» состоится в Твери
Отключения электричества планируются во всех районах Твери
ОПГ грабила дачи в Тверской области
Жителей окраины Твери отгородили от транспорта забором
Роспотребнадзор проверяет качество мяса в Тверской области
В Твери вновь пройдет "Хоккей на Волге"
Автомобилист сбил на тротуаре несовершеннолетнюю девочку в Тверской области
Подозреваемый в распространении наркотиков задержан в Тверской области
Праздник "Святочная вечерка" объединит в Твери Новый год, Рождество и народные Святки
Двух человек эвакуировали, а один погиб на пожаре в Твери