Конопоказ и обсуждение фильма Кристиана Кариона «Счастливого Рождества» состоится в Твери

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:36:25+03:00

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Фильм был снят по мотивам главы «Невероятное Рождество 1914 года» книги Ива Бюфето «Фландрийское сражение и битва при Артуа 1914-1919». Он повествует о чудесной истории: в канун Рождества 1914 года шотландский священник, французский лейтенант и немецкий тенор, оказавшись между немецкими, английскими и французскими траншеями, сплотились в понимании того, что мир куда прекраснее и важнее войны.

Посмотреть и обсудить кино тверичан приглашает культурный центр «Боголюбский» на бульваре Шмидта, 12. Кинопоказ состоится 12 января, в субботу, в 14:30.