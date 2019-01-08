Отключения электричества планируются во всех районах Твери
В Заволжье:
9 января света не будет в некоторых домах по Черкасской улице.
10 января — по улице и проезду Кутузова, улице Шишкова, Исаевскому и Бульварному проездам, Литейному переулку.
11 января — в домах по улице Горького и набережной Афанасия Никитина.
В Пролетарском районе:
11 января отключения затронут дома по улице Лермонтова, Волоколамскому переулку, улице Новошоссейной, 2-ой Куклиновке и Волоколамскому шоссе.
В Московском районе:
9 января — без света днём останутся некоторые дома по проспекту Победы и улице 15 лет Октября.
10 января — по улицам Транспортной, Трудовой, Народной, Линейной, Тургенева и Трудовой.
В Центральном районе:
9 января перебои с электричеством ожидаются на улицах Ефимова, Достоевского, Троицкой, Донского, Односторонней, Тихвинской, а также по набережной реки Тьмаки и Головинскому валу.
Отметим, что с 9 по 11 января в Твери возможно ухудшение погоды: по прогнозу Тверского гидрометеоцентра днём будет -12...-6 градусов, преимущественно пасмурно и снежно.