Отключения электричества планируются во всех районах Твери

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:03:16+03:00

Отключения будут производиться в дневное время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перебои в электроснабжении с 9 по 11 января энергетики объясняют плановыми работами по предупреждению аварий на электросетях

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В Заволжье:

9 января света не будет в некоторых домах по Черкасской улице.

10 января — по улице и проезду Кутузова, улице Шишкова, Исаевскому и Бульварному проездам, Литейному переулку.

11 января — в домах по улице Горького и набережной Афанасия Никитина.

В Пролетарском районе:

11 января отключения затронут дома по улице Лермонтова, Волоколамскому переулку, улице Новошоссейной, 2-ой Куклиновке и Волоколамскому шоссе.

В Московском районе:

9 января — без света днём останутся некоторые дома по проспекту Победы и улице 15 лет Октября.

10 января — по улицам Транспортной, Трудовой, Народной, Линейной, Тургенева и Трудовой.

В Центральном районе:

9 января перебои с электричеством ожидаются на улицах Ефимова, Достоевского, Троицкой, Донского, Односторонней, Тихвинской, а также по набережной реки Тьмаки и Головинскому валу.

Отметим, что с 9 по 11 января в Твери возможно ухудшение погоды: по прогнозу Тверского гидрометеоцентра днём будет -12...-6 градусов, преимущественно пасмурно и снежно.