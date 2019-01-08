2019-01-08T15:15:07+03:00
Происшествия

ОПГ грабила дачи в Тверской области

На счету двух женщин и двух мужчин не менее 10 эпизодов
Ирина ТАРАСОВА
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Задержанные причастны не менее чем к 10 эпизодам аналогичных кражЗадержанные причастны не менее чем к 10 эпизодам аналогичных краж
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8 января в полицию обратилась 46-летняя жительница Москвы. Женщина рассказала, что в деревне Калейкино Лихославльского района кто-то взломал дверь и обокрал ее дачу. Неизвестные вывнесли все электроинстументы. Ущерб пострадавшая оценила в 40000 рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую и соседей. А эксперты обнаружили следы перчаток и микроволокна.

На след подозреваемых в краже удалось выйти. Ими оказалась местные жители - две женщины 1986 и 1982 годов рождения, одна из которых ранее судима и двое 24-летних мужчин. В преступлении дачные воры. Как выяснилось, все награбленное они продавали, а деньги тратили по своему усмотрению.

- Задержанные причастны не менее чем к 10 эпизодам аналогичных краж. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Подозреваемые водворены в ИВС. Ведется следствие, - комментируют в пресс-служба УМВД России по Тверской области.

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