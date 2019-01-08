Жителей окраины Твери отгородили от транспорта забором
До ближайшей остановки теперь придется идти несколько сотен метров
На пути людей неожиданно "вырос" Фото: vk.com (News 69, Павел Аристархов)
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С началом нового года Тверь начало лихорадить. Сначала возникла неприятная во всех смыслах история с мусором, а теперь вновь "всплыла заборная тематика".
В группе "News 69" появилась фотография дороги ведущей из посёлка "Красное знамя" к остановке общественного транспорта. Раньше местные жители могли беспрепятственно уехать в любую точку городу, однако теперь на их пути появился забор. Людям приходится перелезать через ограждение или идти несколько сотен метров до остановки находящейся рядом с "Центросвармашем". В комментариях пользователи горько шутят, и предлагают местным жителям взяться за "болгарки".