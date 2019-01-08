2019-01-08T13:48:59+03:00
Общество

Роспотребнадзор проверяет качество мяса в Тверской области

Надзор за предприятиями, занятыми производством и оборотом мясной продукции, ведётся ведомством на постоянной основе
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Лабораторному анализу подверглись 32 пробы мяса.Лабораторному анализу подверглись 32 пробы мяса.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

- За декабрь 2018 года проверено 48 объектов общественного питания и торговли реализующих мясную продукцию, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области.

Лабораторному анализу подверглись 32 пробы мяса и продукции из мяса. Все они соответствовали нормам и требованиями Технических регламентов Таможенного союза.

Однако без нарушений не обошлось: специалисты зафиксировали случаи несоблюдения сроков хранения, а на некоторые партии продукции отсутствовали необходимые документы. Нарушители были привлечены к административной ответственности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24