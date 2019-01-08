Роспотребнадзор проверяет качество мяса в Тверской области

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:48:59+03:00

Надзор за предприятиями, занятыми производством и оборотом мясной продукции, ведётся ведомством на постоянной основе

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- За декабрь 2018 года проверено 48 объектов общественного питания и торговли реализующих мясную продукцию, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области.

Лабораторному анализу подверглись 32 пробы мяса и продукции из мяса. Все они соответствовали нормам и требованиями Технических регламентов Таможенного союза.

Однако без нарушений не обошлось: специалисты зафиксировали случаи несоблюдения сроков хранения, а на некоторые партии продукции отсутствовали необходимые документы. Нарушители были привлечены к административной ответственности.