Роспотребнадзор проверяет качество мяса в Тверской области
Надзор за предприятиями, занятыми производством и оборотом мясной продукции, ведётся ведомством на постоянной основе
Лабораторному анализу подверглись 32 пробы мяса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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- За декабрь 2018 года проверено 48 объектов общественного питания и торговли реализующих мясную продукцию, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области.
Лабораторному анализу подверглись 32 пробы мяса и продукции из мяса. Все они соответствовали нормам и требованиями Технических регламентов Таможенного союза.
Однако без нарушений не обошлось: специалисты зафиксировали случаи несоблюдения сроков хранения, а на некоторые партии продукции отсутствовали необходимые документы. Нарушители были привлечены к административной ответственности.