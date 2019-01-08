2019-01-08T13:41:23+03:00
Спорт

В Твери вновь пройдет "Хоккей на Волге"

Турнир скорее всего пройдет 16 или 17 февраля
Альберт БОЙКОВ
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"Хоккей на Волге" вновь пройдет в Твери"Хоккей на Волге" вновь пройдет в ТвериФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Традиционный турнир "Хоккей на Волге" вновь пройдет в Твери. Как сообщают на своей странице в интернете организаторы турнира, в настоящее время они практически решили финансовый вопрос традиционных стартов. По предварительной информации, турнир пройдет 16 или 17 февраля, на набережной реки Лазури.

Что касается условий состязаний и нововведений, то сильных изменений по сравнению с годом предыдущим ожидать не стоит. В основном они коснутся игрового процесса, а поэтому сильного влияния на ход игры наверняка не окажут.

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