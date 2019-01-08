Автомобилист сбил на тротуаре несовершеннолетнюю девочку в Тверской области
Потерпевшая сама обратилась за помощью к врачам
Девочка сама обратилась за помощьюФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В воскресенье, 6 января, в Старице Тверской области произошло ДТП, в котором получила травмы 14-летняя девочка. Дорожное происшествие случилось на улице Ленина в районе дома №28, когда на часах было около 12:30.
Полицейские выяснили, что 32-летний обладатель "Лады 219110" при выезде с прилегающей территории сбил 14-летнюю девочку, когда она шла по тротуару.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая с полученными травмами сама обратилась за помощью к врачам.