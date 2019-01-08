Подозреваемый в распространении наркотиков задержан в Тверской области

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:19:15+03:00

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В Удомле Тверской области полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Силовики получили оперативную информацию, что 25-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

Во время реализации оперативных материалов, был установлен и задокументирован факт сбыта в подъезде жилого дома 0,1 грамма синтетических наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовно дело по статье 28.1 УК РФ. Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.