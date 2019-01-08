2019-01-08T12:00:21+03:00
Звезды

Праздник "Святочная вечерка" объединит в Твери Новый год, Рождество и народные Святки

На мероприятие необходимо записаться заранее
Ирина ТАРАСОВА
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В программе праздника - рождественский вертеп, новогодняя сказочная история, народные песни и игры. Фото: ДМЦВ программе праздника - рождественский вертеп, новогодняя сказочная история, народные песни и игры. Фото: ДМЦ
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Детский музейный центр Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ) приглашает всех желающих от 3 лет отпраздновать Рождество, Новый год и Святки в народных традициях вместе с участниками семейной этностудии «Матица»!

В программе праздника "Святочная вечерка": традиционное рождественское кукольное вертепное представление, новогодняя сказочная история, народные песни и игры, любимые новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка!

После праздника будет организовано чаепитие. Для участия в нем принесите, пожалуйста, чашку, ложку и сладости.

Внимани! Если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил подарок из рук Деда Мороза, то приносите его с собой и не забудьте подписать.

ДМЦ: ул.Советская, д.3а.

13 января в 17.00.

Запись на праздник обязательна, количество мест ограничено!

Записаться можно по телефону: 45-71-76.

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