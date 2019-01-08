2019-01-08T10:59:23+03:00
Происшествия

Двух человек эвакуировали, а один погиб на пожаре в Твери

Причина возгорания уточняется
Ирина ТАРАСОВА
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Причина пожара и ущерб устанавливаются. Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиПричина пожара и ущерб устанавливаются. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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8 января в 4 утра поступило сообщение о пожаре на улице 2-ая Волоколамская города Твери.

На место убыли отделения пожарно-спасательных частей №2, №1, №4 и СПСЧ.

Чуть позже выяснилось, что горит жилой дом. Одноэтажное бревенчатое строение с деревянной пристройкой принадлежало женщине 1948 года рождения.

В результате пожара дом сильно пострадал: огнем была уничтожена кровля, повреждены стены пристройки по всей площади. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В 04.17 у выхода пожарные обнаружили труп мужчины 1954 года рождения, который приходился хозяйке дома родственником. Двух человек удалось эвакуировать.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В 05:43 была объявлена локализация пожара. В 08:45 объявили о полной ликвидации пожара.

Всего было привлечено 18 человек и 6 единиц техники.

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