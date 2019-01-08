2019-01-08T11:03:16+03:00
Звезды

Тверская академическая филармония приглашает на концерт будущих родителей

А также отметить Старый Новый год
Ирина ТАРАСОВА
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Концерт перенесли с 8 январяКонцерт перенесли с 8 января
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Тверская областная академическая филармония приглашает гостей и жителей Твери на ближайшие мероприятия и концерты.

Первым событием станет XVI Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие», где выступят лучшие хоровые коллективы Твери и Тверской области. Пройдет он 10 и 11 января.

Далее, 13 января в 12.00 в филармонии состоится традиционная встреча - Классическая музыка ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ.

Зрителей ожидает Рождественская программа из цикла «В ожидании Чуда...»

В программе концерта: лучшие произведения классической музыки, подобранные с учетом рекомендаций ученых и специалистов, доказавших благотворное влияние классической музыки на развитие малыша.

А несколькими часами позже, 13 января в 19.00, всех приглашают отметить Старый Новый год!

В программе LET IT SNOW выступят - Сергей ЖИЛИН & «Фонограф Джаз-Бэнд». Вокал: Ирина БРАТИС и Нина СЕРОВА.

В программе прозвучат новогодние джазовые стандарты, рождественские мелодии.

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