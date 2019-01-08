В Рождественский вечер в Тверской области сгорели баня и бытовка

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:00:15+03:00

О пострадавших не сообщается

Изменить размер текста: A A

Рождественский вечер в Тверской области не обошелся без пожаров.

В 21:30 7 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в селе Михайловское Калининского района.

На место убыли отделения пожарно-спасательных частей №72, №1. Выяснилось, что горит баня.

В итоге огонь уничтожил кровлю постройки, повредил стены по всей площади. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. В 22:15 пожар был полностью ликвидирован. Всего к ликвидации было привлечено 9 человек и 3 единицы техники.

В 22:09 того же дня пожар начался на улице К. Маркса в городе Кимры.

По прибытии первого пожарного отделения №11 было установлено, что горит бытовка. Вся внутреняя отделка строения выгорела. Причина пожара и ущерб устанавливаются. В 22:30 пожар ликвидировали.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 3 человека и 1 единица техники.

В обоих случаях о пострадавших не сообщается.