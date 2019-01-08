На мастер-класс по изготовлению символа года приглашают в Твери

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:44:51+03:00

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8 января Детский музейный центр ТГОМ вновь приглашает на очередной мастер-класс. На этот раз в керамической мастерской будут мастерить «Свинью-копилку».

- По китайскому календарю хозяйкой наступившего 2019-го года будет госпожа Свинья, - напоминают в музее. - Предлагаем вам сделать символ года из глины самостоятельно или вместе с ребенком. Немного старания, немного фантазии, горячий обжиг и хранитель «семейного капитала» готов!

Стоимость участия в мастер-классе: 200 руб./чел.Количество мест на мастер-классах ограничено! Запись по тел.: 8(4822)45-71-76.

Также в ДМЦ проходит выставка авторских кукол «Славянские мифы». Ежедневная экскурсия по экспозиции начинается в 12.00.

Стоимость экскурсионного билета: дети – 50 руб./чел., взрослые – 100 руб./чел.