Пропавший в Твери несовершеннолетний подросток вернулся домой

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:29:32+03:00

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В понедельник, 7 января, живым и здоровым обнаружен 14-летний житель Твери, который пропал 30 декабря.

Ранее в региональный СК России из полиции поступило обращение от местной жительницы о пропаже сына. Женщина сообщила, что 30 декабря ребенок ушел из дома своей бабушки, что на на проспекте 50 лет Октября, и пропал. Родители пытались самостоятельно найти сына, но все их попытки оказались тщетны. Ранее ребенок неоднократно уходил из дома, но всегда при этом возвращался. Как только родители сообщили о пропаже ребенка, силовики отправились к его бабушке, где провели осмотр помещений, а также опросили его родственников, друзей и знакомых. В течение суток ребенка, что называется, искали всем миром.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, в настоящее время несовершеннолетний находится дома. С ним работают сотрудники правоохранительных органов, дабы выяснить все обстоятельства произошедшего.