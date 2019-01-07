Голосование за тверского участника конкурса "Новая звезда" Руслана Масюкова продлится до 12 января
В конце декабря стало известно, что тверской участник Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» Руслан Масюков преодолел очередной отборочный тур и вышел в полуфинал.
А с 4 января началось зрительское голосование. Продлится оно до 23:59 12 января по Московскому времени.
- Друзья, буду очень рад вашей поддержке! – отмечает на своей страничке в соцсетях Руслан Масюков.
Отдать свой голос можно двумя способами:
- На сайте телеканала - https://m.tvzvezda.ru/schedule/programs/content/20181..
- С помощью смс на короткий номер 1880 - текст сообщения Z69.
Внимание! Стоимость одной смс 35 руб. С одного номера можно отправлять до 20 смс. Все полученные средства будут перечислены детям в Благотворительный Фонд Гоши Куценко "Шаг Вместе".
«Новая звезда» представляет Руслана следующим образом:
- Руслан музыкант в третьем поколении, но никто до него не пел, все инструменталисты.
- Нет музыкального образования, всё, что связано с музыкой, исключительно по чутью. Занял 2 место на известном музыкальном ТВ проекте! (Конечно, речь идет о "Фабрике звезд-5" - Ред.)
- Пробовал себя в модельном бизнесе, в рекламе. Сейчас устраивает тренинги по психологии, выступает как вокалист и записывает песни, дает уроки по йоге!
- Гоняет на байке и велосипеде , любит походы, палатки, костры!
- Любит ярких творческих людей, личностей!
Вокальный конкурс продолжается. Фото: из архива Руслана Масюкова