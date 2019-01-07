2019-01-07T22:47:24+03:00
Звезды

Голосование за тверского участника конкурса "Новая звезда" Руслана Масюкова продлится до 12 января

Отдать свой голос можно двумя способами
Ирина ТАРАСОВА
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Зрительское голосование за Руслана Масюкова продлится до 23:59 12 января. Фото: из архива Руслана МасюковаЗрительское голосование за Руслана Масюкова продлится до 23:59 12 января. Фото: из архива Руслана Масюкова
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В конце декабря стало известно, что тверской участник Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» Руслан Масюков преодолел очередной отборочный тур и вышел в полуфинал.

А с 4 января началось зрительское голосование. Продлится оно до 23:59 12 января по Московскому времени.

- Друзья, буду очень рад вашей поддержке! – отмечает на своей страничке в соцсетях Руслан Масюков.

Отдать свой голос можно двумя способами:

- На сайте телеканала - https://m.tvzvezda.ru/schedule/programs/content/20181..

- С помощью смс на короткий номер 1880 - текст сообщения Z69.

Внимание! Стоимость одной смс 35 руб. С одного номера можно отправлять до 20 смс. Все полученные средства будут перечислены детям в Благотворительный Фонд Гоши Куценко "Шаг Вместе".

«Новая звезда» представляет Руслана следующим образом:

- Руслан музыкант в третьем поколении, но никто до него не пел, все инструменталисты.

- Нет музыкального образования, всё, что связано с музыкой, исключительно по чутью. Занял 2 место на известном музыкальном ТВ проекте! (Конечно, речь идет о "Фабрике звезд-5" - Ред.)

- Пробовал себя в модельном бизнесе, в рекламе. Сейчас устраивает тренинги по психологии, выступает как вокалист и записывает песни, дает уроки по йоге!

- Гоняет на байке и велосипеде , любит походы, палатки, костры!

- Любит ярких творческих людей, личностей!

Вокальный конкурс продолжается. Фото: из архива Руслана Масюкова

Вокальный конкурс продолжается. Фото: из архива Руслана Масюкова

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