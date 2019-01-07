2019-01-07T21:29:54+03:00
Происшествия

Заключенный и таксист оказались телефонными мошенниками, обманывавшими жителей Твери

Расследование уголовного дела продолжается
Ирина ТАРАСОВА
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Мошенник действовал из тюрьмыМошенник действовал из тюрьмы
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В декабре сотрудникам уголовного розыска регионального УМВД удалось установить личность подозреваемого в серии «телефонных» мошенничеств, а также его подельника. Ряд эпизодов проходили в Тверской области.

Как выяснилось, "своих жертв" путем случайного набора цифр выбирал 41 – летний заключенный, отбывающий наказание в Новосибирской области. После ответа мужчина действовал по одному сценарию: сообщал о том, что их близкие якобы попали в беду. За деньгами к потерпевшим приезжал подельник-курьер, работающий в одном из городских такси.

В настоящее время подозреваемый этапирован в Тверскую область для проведения следственных действий.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщают, что в ходе расследования уголовного дела удалось выявить еще один эпизод.

В апреле прошлого года в полицию обратилась женщина и сообщила: мужчина представился сотрудником правоохранительных органов. Услышав по телефону информацию, что ее сын совершил ДТП с пострадавшим, она передала сообщнику-таксисту 20 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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