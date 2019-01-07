2019-01-07T21:41:01+03:00
Звезды

Автор-исполнитель Татьяна Винокурова приглашает встретить Старый Новый год в Твери музыкой

Вход на творческий вечер свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Начало в 16.00Начало в 16.00
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13 января автор-исполнитель Татьяна Винокурова приглашает на встречу Старого Нового года. Все гостей ждут в актовом зале библиотеки имени Горького Твери.

Праздничный творческий вечер состоится в рамках проекта "Женщина и спасение мира".

В программе встречи ожидается много хорошей музыки и общение с автором.

Начало в 16.00.

Вход свободный.

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