Автор-исполнитель Татьяна Винокурова приглашает встретить Старый Новый год в Твери музыкой
Вход на творческий вечер свободный
Начало в 16.00
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13 января автор-исполнитель Татьяна Винокурова приглашает на встречу Старого Нового года. Все гостей ждут в актовом зале библиотеки имени Горького Твери.
Праздничный творческий вечер состоится в рамках проекта "Женщина и спасение мира".
В программе встречи ожидается много хорошей музыки и общение с автором.
Начало в 16.00.
Вход свободный.